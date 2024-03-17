В Приморском крае оторвалась льдина с 50 рыбаками

лл

лина любимцева

Сидят на этих льдинах, наловят этой рыбы... припрут домой. А хозяйки не знают, ЧТО с нею делать и, главное, куда девать столько рыбы?!! На кой черт они ее ловят, вроде есть нечего... Не понимаю я этих "рыбаков"...