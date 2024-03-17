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В Приморском крае оторвалась льдина с 50 рыбаками

В Приморском крае оторвалась льдина с 50 рыбаками

В Приморском крае спасатели начали эвакуировать рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Амурском заливе около поселка Тавричанка, о чем сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сидят на этих льдинах, наловят этой рыбы... припрут домой. А хозяйки не знают, ЧТО с нею делать и, главное,  куда девать столько рыбы?!! На кой черт они ее ловят, вроде  есть нечего... Не понимаю я этих &quot;рыбаков&quot;...
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