В Приморском крае спасатели начали эвакуировать рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине в Амурском заливе около поселка Тавричанка, о чем сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
В Приморском крае оторвалась льдина с 50 рыбаками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Сидят на этих льдинах, наловят этой рыбы... припрут домой. А хозяйки не знают, ЧТО с нею делать и, главное, куда девать столько рыбы?!! На кой черт они ее ловят, вроде есть нечего... Не понимаю я этих "рыбаков"...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии