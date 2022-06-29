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Соглашение Швеции и Финляндии с Турцией по НАТО – плохой сигнал для Украины

Соглашение Швеции и Финляндии с Турцией по НАТО – плохой сигнал для Украины

По прямой указке из Вашингтона Швеция, Финляндия и Турция «ускорили» нахождение компромиссов, выгодных США, а также «внезапно» договорились о заключении соглашения, которое снимает все препятствия на пути Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО.

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