Соглашение Швеции и Финляндии с Турцией по НАТО – плохой сигнал для Украины

По прямой указке из Вашингтона Швеция, Финляндия и Турция «ускорили» нахождение компромиссов, выгодных США, а также «внезапно» договорились о заключении соглашения, которое снимает все препятствия на пути Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО.