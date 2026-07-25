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Фрукт или овощ? 14 картинок, которые рассмешат любого

Фрукт или овощ? 14 картинок, которые рассмешат любого

Гораздо приятнее услышать в свой адрес «ну ты фрукт!», нежели «ну ты овощ!». Как думаете, какое прозвище обиднее — «фрукт» или «овощ»? Или это вообще не оскорбление, а комплимент?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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