Фрукт или овощ? 14 картинок, которые рассмешат любого

Гораздо приятнее услышать в свой адрес «ну ты фрукт!», нежели «ну ты овощ!». Как думаете, какое прозвище обиднее — «фрукт» или «овощ»? Или это вообще не оскорбление, а комплимент?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .