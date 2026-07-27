Путин похвалил «Единую Россию» за укрепление парламента

Президент Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы VIII созыва за эффективную работу. Подчеркнув особую роль «Единой России», он отметил их вклад в поддержку армии и экономики, а также успешное взаимодействие с Советом Федерации и региональными властями.
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