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Царьград

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Путин похвалил «Единую Россию» за укрепление парламента

Путин похвалил «Единую Россию» за укрепление парламента

Президент Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы VIII созыва за эффективную работу. Подчеркнув особую роль «Единой России», он отметил их вклад в поддержку армии и экономики, а также успешное взаимодействие с Советом Федерации и региональными властями.

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