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Царьград

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Мужчина напал с ножом на подростка в Хабаровске, полиция задержала его

Мужчина напал с ножом на подростка в Хабаровске, полиция задержала его

В Хабаровске мужчина напал на 16-летнего подростка с ножом у кафе на площади Блюхера. Пострадавший был доставлен в больницу, угрозы для жизни нет.

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