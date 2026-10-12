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Берлин решил идти против Трампа: Зеленский — президент Украины и мы на его стороне

Германия поддерживает Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль во время встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС) с канцлером Фридрихом Мерцем.

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