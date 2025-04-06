Никоненко категорически отказался выходить на одну сцену с Ефремовым

Коллега не смог забыть трагедии, которую устроил знаменитостьНародный артист России Сергей Никоненко сообщил, что в случае возвращения Михаила Ефремова в театр, он ни при каких условиях не выйдет с ним на одну сцену.
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