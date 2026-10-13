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Новости Липецка

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Пенсионеру из Липецкой области вернули 175 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Пенсионеру из Липецкой области вернули 175 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Поверив мошенникам, 63-летний мужчина перевел почти 200 тысяч рублей мошенникам. Деньги удалось взыскать с владельца карты из Санкт-Петербурга.

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