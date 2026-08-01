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Аргументы недели

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К должникам всё же нужно подходить «по-человечески»

К должникам всё же нужно подходить «по-человечески»

Когда у человека копятся долги перед банками или МФО, судебные приставы часто списывают с карт практически всё до копейки.

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