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Следователи предъявили обвинение стрелявшему с крыши дома в Мурманске

Следователи предъявили обвинение стрелявшему с крыши дома в Мурманске

В СК по Мурманской области заявили, что следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в Мурманске.

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