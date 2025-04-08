Следователи предъявили обвинение стрелявшему с крыши дома в Мурманске

В СК по Мурманской области заявили, что следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в Мурманске.
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