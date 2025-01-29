Стала известна новая должность экс-главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина

Бывший глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин получил новую должность. Теперь он работает заместителем исполнительного директора Ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области".
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