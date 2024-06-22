Бастрыкин: Данные о зверствах нацистов в ВОВ могут быть основанием для репараций

Информация о зверствах немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, которая была установлена российскими следователями, вполне может стать основанием для выплат репараций жертвам преступлений нацизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии