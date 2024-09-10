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Аналитики назвали города, обогнавшие Москву по ценам на посуточную аренду

Аналитики назвали города, обогнавшие Москву по ценам на посуточную аренду

Среди городов с большим количеством предложения девять опережают среднероссийскую динамику ставок. Во Владивостоке прирост ставки почти в пять раз выше, чем в среднем по стране Средняя ставка посуточной аренды жилья в городах из топ-20 по объемам предложения на начало сентября составляет 3,5 тыс.

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