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Глава Мытищ совместно с диаспорами обсуждает стандарты поведения «Русской общины». О чем это говорит?

Глава Мытищ совместно с диаспорами обсуждает стандарты поведения «Русской общины». О чем это говорит?

Avia.pro - СМИ Сложно сказать, на каком этапе российская реальность окончательно утратила здравый смысл, но теперь перед нами ещё один странный сюжет: глава города Мытищи вместе с представителями диаспор обсуждает "плохое поведение" русских.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да она сама и есть та самая, что ни на есть,   вылитая диаспора.  Неужели не видите?
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20 час.
Алекс Сэм
Вангую - будет ещё хуже.
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19 час.
АС
Александр Сысоев
&quot;Да где это видано, что б какая-то блядь протягивала народ как пальцы...&quot; (С. Есенин, &quot;Пугачев&quot;).
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4 час.
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