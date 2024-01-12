В ФАС пожаловались на банки за ужесточение условий льготной ипотеки

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на банки, которые ранее анонсировали введение в январе новых условий ипотечных кредитов по льготным программам, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
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