Посол Боднар: Турция боится привлекать Украину к разминированию Черного моря

АНКАРА, 16 сентября, ФедералПресс. Киев хотел бы присоединиться к процессу разминирования Черного моря наряду с Турцией, Румынией и Болгарией, но страны НАТО боятся, что Россия воспримет украинские корабли и военных как законную цель.
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