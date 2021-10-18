А у нас тут перепись населения/Хотела пойти поработать переписчиком, но передумала

Медвежий уголБизнес и финансыА у нас тут перепись населения/Хотела пойти поработать переписчиком, но передумала автор - ONDATRA Да, реально хотела – еще весной. Изначально перепись планировали в апреле.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковИнтересный вопрос. Раньше, вроде как, обязаловка была. А сейчас что, добровольно?ВВВиктория ВикторияПохоже, что так.... А цифры будут средне-потолочные... Если что, то подгонят под нужные..... Благо у же опыт есть - электронные выборы в ГД, недавно прошедшие....ГусЕнаВидать, не взяли Выдру на работу...Комментировать
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