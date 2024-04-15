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Китай

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Управление спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган призвало США и Канаду прекратить политические манипуляции, актуализировав предупреждения о поездках

Сянган, 13 апреля /Синьхуа/ -- Управление специального представителя МИД КНР в Специальном административном районе /САР/ Сянган призвало в субботу США, Канаду и ряд других стран прекратить политические манипуляции, актуализировав предупреждения о поездках в САР Сянган.

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