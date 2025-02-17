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Постекоглу отметил схожие проблемы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»: «Добро пожаловать в мой мир»

Постекоглу отметил схожие проблемы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»: «Добро пожаловать в мой мир»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче АПЛ.

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