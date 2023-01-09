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Бруксби о претензиях Фоньини по ходу матча: «Он сказал, что я должен извиняться, когда мяч задевает трос»

Бруксби о претензиях Фоньини по ходу матча: «Он сказал, что я должен извиняться, когда мяч задевает трос»

Дженсон Бруксби рассказал о претензиях Фабио Фоньини по ходу матча в Окленде (6:7(2), 6:1, 6:3). Итальянец что-то сказал Бруксби во время смены сторон после того, как тот повел 3:0 в третьем сете.

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