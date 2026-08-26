«Броню» ВСУ наши войска жгут на подходах Украинский военный обозреватель Константин Машовец, кстати, полковник ГУР в отставке, неожиданно опроверг заявления самого пана Зеленского и «аналитиков» DeepStateUA (заблокирован в РФ, как и другие нижеперечисленные укро-источники) о потере российскими войсками инициативы на Запорожском направлении, неспособности 58-й армии к наступлению, а также слухи о глубоком прорыве ВСУ к югу от Каменского, Приморского и Степногорска.
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