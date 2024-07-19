Александр Фленкя: "Oдна и та же страна с разницей в год демонстрирует разный подход"

"Я не могу не провести параллель между убийством на Рышкановке и прошлогодней стрельбой в кишиневском аэропорту, за которую ответственность понесли министр внутренних дел и глава пограничной службы", — заявил в эфире программы "По фактам" Александр Фленкя, эксперт в области безопасности.