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Алтайский следком возбудил дело из-за срыва сроков строительства школы в Бийске

Алтайский следком возбудил дело из-за срыва сроков строительства школы в Бийске

Новое здание должны были построить к 2023 году, но положительное заключение по проекту власти получили лишь этой осенью Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за срыва сроков строительства школы №31 в Бийске.

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