Политики и общественники вновь выступили против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Политики и общественники вновь выступили против пропаганды ЛГБТ и педофилииПо данным опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян высказались за запрет нетрадиционных ценностей, 25 процентов - против такого запрета, пять процентов не определились с позицией.
Политики и общественники вновь выступили против пропаганды ЛГБТ и педофилииПо данным опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян высказались за запрет нетрадиционных ценностей, 25 процентов - против такого запрета, пять процентов не определились с позицией.
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