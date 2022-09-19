Живая Кубань

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Политики и общественники вновь выступили против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Политики и общественники вновь выступили против пропаганды ЛГБТ и педофилии

Политики и общественники вновь выступили против пропаганды ЛГБТ и педофилииПо данным опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян высказались за запрет нетрадиционных ценностей, 25 процентов - против такого запрета, пять процентов не определились с позицией.

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