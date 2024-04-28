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Проба 2

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15+ ситуаций, после которых хочется покачать головой и воскликнуть: «Ну зачем так делать?»

15+ ситуаций, после которых хочется покачать головой и воскликнуть: «Ну зачем так делать?»

В жизни порой происходят такие ситуации, которые вызывают у нас недоумение и недопонимание, а в голове только и крутится фраза: «Как такое можно было допустить?» Кто-то детей оставит в зоомагазине, словно в детском центре, другой кривые зеркала установит в спортзале, а третий ноги взгромоздит чуть ли не на голову попутчику.

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