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Бабенко об игре «Ак Барса»: «Договорились немного поменять зону обороны. Не устраивало то, что там происходило в последних играх»

Юрий Бабенко сказал, что штаб «Ак Барса» не устраивает игра команды в зоне обороны.  В двух последних матчах казанцы пропустили 10 шайб, проиграв «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (4:6).

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