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Мяуканье котика музыканты со всего мира превратили в хит сезона

Мяуканье котика музыканты со всего мира превратили в хит сезона

В лето нужно входить с хорошим настроением и тут как раз к случаю группа Kiffness сделала отличный музыкальный подарок! Тот пример, когда хочется слушать и восторгаться трудом музыкантов со всего мира, которые внесли свою лепту в этот шедевр.

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