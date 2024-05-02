«Беда» с тротуарами: в Краснодаре за год обещают построить 20 километров пешеходных дорожек

«Беда» с тротуарами: в Краснодаре за год обещают построить 20 километров пешеходных дорожекВ Краснодаре, как известно, большая проблема с тротуарами, на некоторых улицах, и прежде всего, в частном секторе, их вообще нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии