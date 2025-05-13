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Крупнейшие банки России отменили комиссии за ипотеку для застройщиков

Крупнейшие банки России отменили комиссии за ипотеку для застройщиков

Крупнейшие банки России объявили об отмене комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки. Разбираемся, что это значит для заемщиков: стоит ли ждать снижения цен на жилье, станет ли ипотечный кредит доступнее для россиян и приведет ли это к заморозке строительства нового жилья в стране?Что произошлоСбербанк и ВТБ с середины мая 2025 года отменили комиссии для застройщиков, работающих с льготной ипотекой.

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