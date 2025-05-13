Крупнейшие банки России отменили комиссии за ипотеку для застройщиков

Крупнейшие банки России объявили об отмене комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки. Разбираемся, что это значит для заемщиков: стоит ли ждать снижения цен на жилье, станет ли ипотечный кредит доступнее для россиян и приведет ли это к заморозке строительства нового жилья в стране?Что произошлоСбербанк и ВТБ с середины мая 2025 года отменили комиссии для застройщиков, работающих с льготной ипотекой.