Суд в ЕС неожиданно снял с российской певицы часть санкций

Суд Европейского союза частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной к Совету ЕС, отменив решения о продлении действовавших против нее ограничений на период с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года .
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