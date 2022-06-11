В Дагестане футболисты устроили массовую драку после матча любительской лиги

В Дагестане футбольный матч формата 8 на 8 завершился массовой дракой. После игры любительской лиги между «Куядой» и «Дербентом» ее участники, а также посторонние лица на поле начали наносить друг другу удары и не прекращали это делать даже после обращения диктора с просьбой остановиться.
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