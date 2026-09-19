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SUSANIN

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«Космическую медузу» заметили в небе над Ижевском

«Космическую медузу» заметили в небе над Ижевском

Ижевск. Удмуртия. Необычный светящийся объект в форме «медузы» заметили жители Ижевска и других городов Приволжского и Уральского федеральных округов, сообщают РИА Новости.

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