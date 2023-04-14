Слово и дело

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Юлиан считает свой брак с Анастасией ошибкой

Юлиан считает свой брак с Анастасией ошибкой

Юлиан и певица Анастасия сыграли свадьбу в 2019 году. Брак музыкантов продержался недолго, и теперь артист признается, что жалеет о своем решении жениться.

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