Французьке видання France Football представило список із 30 претендентів на премію “Золотий м'яч”. Зимовий спортЛегенда скелетону Мартін Дукурс завершує кар'єруПогодаУ суботу очікується спека до +30 градусівПолітикаКариньш підтримує припинення видачі віз громадянам Росії на рівні ЄСКримінал і ППВідеоТрагічна аварія на Талліннському шосе: відомі нові подробиціФут ;Я почала кричати": мати маленької Лізи, яка загинула у Вінниці, розповіла […] Сообщение Мессі вперше з 2005 року не потрапив до номінантів на “Золотий м'яч” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.