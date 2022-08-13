24Journal.ru Интересное

12 подписчиков

Мессі вперше з 2005 року не потрапив до номінантів на “Золотий м'яч”

Французьке видання France Football представило список із 30 претендентів на премію “Золотий м'яч”. Зимовий спортЛегенда скелетону Мартін Дукурс завершує кар'єруПогодаУ суботу очікується спека до +30 градусівПолітикаКариньш підтримує припинення видачі віз громадянам Росії на рівні ЄСКримінал і ППВідеоТрагічна аварія на Талліннському шосе: відомі нові подробиціФут ;Я почала кричати": мати маленької Лізи, яка загинула у Вінниці, розповіла […] Сообщение Мессі вперше з 2005 року не потрапив до номінантів на “Золотий м'яч” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх