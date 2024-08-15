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Царьград

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Врач Солнцева заявила об опасности прошлогоднего варенья

Врач Солнцева заявила об опасности прошлогоднего варенья

Одно из любимых лакомств может быть опасным и приносить не пользу, а вред.В конце лета многие хозяйки делают заготовки из ягод – варенье.

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