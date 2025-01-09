Химик Дорохов призвал сдавать ели в специализированные пункты приема

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил RT, почему выбрасывать новогодние ели на свалку после праздников — не самое лучшее решение с точки зрения экологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии