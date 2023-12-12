CT24: в Чехии призвали к запугиванию России, чтобы избежать войны с ней

АндрейБорков

Молодец чех, супер вояка. Интересно как и с какого бока чехи будут пугать Россию? А, они же могут сподвигнуть НАТО на пугание России! Вот только не надо чехам и прочей шушере забывать, что достаточно 50-70 килотонн, что бы чехи уже ни кого и ни когда не пугали. Такое впечатление, что этот чешский вояка командует егерями и драгунами и считает, что противостоять ему будут пешие оборванцы и пьяные казаки(русские в понимании гей-ро-пейцев). Что можно сказать по этому поводу? Только повторить слова Шарика из Простоквашина - ВИГ ВАМ, то есть индейская национальная изба! Когда пугать Россию начнете, любезнейшие чехи и иже с ними, сами не усритесь.