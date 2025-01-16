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Вышел указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году

Вышел указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году

Президент РФ подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году граждан страны, пребывающих в запасе.

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Комментарии
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Василий Васильев
Эти сборы как-то навевают мысли о новой еще необъявленной мобилизации. Ведь людей, одетых в шинели, отправить на фронт гораздо проще, чем через мобилизационные пункты. Ведь &quot;одетого в шинель&quot; гораздо проще &quot;убедить&quot; на заключение контракта. Видимо, не только у хохлов, но и у нас есть проблемы с &quot;живой силой&quot;. Про положение хохлов с их потерями нас периодически информируют, а что творится у нас - остается только догадываться.
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