Вышел указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году

ВВ

Василий Васильев

Эти сборы как-то навевают мысли о новой еще необъявленной мобилизации. Ведь людей, одетых в шинели, отправить на фронт гораздо проще, чем через мобилизационные пункты. Ведь "одетого в шинель" гораздо проще "убедить" на заключение контракта. Видимо, не только у хохлов, но и у нас есть проблемы с "живой силой". Про положение хохлов с их потерями нас периодически информируют, а что творится у нас - остается только догадываться.