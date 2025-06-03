Издатель игры World of Tanks признан экстремистом на территории России

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» (внесена в перечень экстремистов и террористов), одного из крупнейших российских издателей компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», признал ее экстремистской организацией и обратил все ее активы в доход государства.