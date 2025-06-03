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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Издатель игры World of Tanks признан экстремистом на территории России

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» (внесена в перечень экстремистов и террористов), одного из крупнейших российских издателей компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей», признал ее экстремистской организацией и обратил все ее активы в доход государства.

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