В армии раскрыли, зачем Беларусь перебрасывает войска к украинской границе: «Предъявили за Курскую область»

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. МИД Украины обвинил Беларусь в переброске войск на границу. Это может быть маневр для отвлечения украинских сил, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.
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