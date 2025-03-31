Бастрыкин потребовал доклад из-за сироты, которому не выдают жилье

Vladimir Lioubimcev

Я знаю одного парня сироту, которому так и не выдали жилье. Дровяной сарай признали "пригодным для жилья" и на этом основании ему не выдали жилье. ХОРОШО, что парень, женившись, САМ смог заработать на жилье, чтобы его дети не жили в съемном жилье. НО Я СЧИТАЮ, ЧТО ЕМУ ВСЕ РАВНО ОБЯЗАНЫ ВЫДАТЬ ЖИЛЬЕ КАК БЫВШЕМУ СИРОТЕ. Сейчас конечно он уже не сирота. У него жена, двое детей, и третий ребенок намечается...