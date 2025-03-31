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Бастрыкин потребовал доклад из-за сироты, которому не выдают жилье

Бастрыкин потребовал доклад из-за сироты, которому не выдают жилье

Председатель СК России Александр Быстырикн затребовал доклад в связи с обращением сироты из Читы, не получившего жилье, сообщает пресс-служба ведомства.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Я знаю одного парня сироту, которому так и не выдали жилье. Дровяной сарай признали &quot;пригодным для жилья&quot; и на этом основании ему не выдали жилье. ХОРОШО, что парень, женившись,  САМ смог заработать на жилье, чтобы его дети не жили в съемном жилье. НО Я СЧИТАЮ, ЧТО ЕМУ ВСЕ РАВНО ОБЯЗАНЫ ВЫДАТЬ ЖИЛЬЕ КАК БЫВШЕМУ СИРОТЕ. Сейчас конечно он уже не сирота. У него жена, двое детей, и третий ребенок намечается...
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19 час.
Eduard
Для чурбанов и цыган они есть?
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