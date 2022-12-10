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Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Бурсаспор», «Каршияка» примет «Петким Спор»

В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча. «Коньяспор» дома сыграет с «Бурсаспором», «Каршияка» примет «Петким Спор».

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