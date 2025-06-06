Президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман России с праздником Курбан-байрам. В послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к историческому, духовному наследию предков.
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