Президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман России с праздником Курбан-байрам. В послании главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к историческому, духовному наследию предков.