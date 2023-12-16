ТАСС: в Херсонской области 15 декабря сбили 12 беспилотников и 6 ракет ВСУ

Над Геническим муниципальным округом Херсонской области вечером 15 декабря сбили не менее 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шесть ракет, предположительно, от комплексов С-200.
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