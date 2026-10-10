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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев сделал передачу в матче с «Вашингтоном». У форварда «Рейнджерс» 1+2 в 6 играх

Форвард « Рейнджерс » Павел Дорофеев сделал голевую передачу в матче НХЛ с « Вашингтоном » (1:3).

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