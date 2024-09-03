2 сентября для учащихся 2 ´А´ класса прошел урок безопасности, который провел старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Аверченко Кирилл Андреевич.
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