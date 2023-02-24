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Жители Таганрога попросили Путина спасти город от скандальных чиновников

Жители Таганрога попросили Путина спасти город от скандальных чиновников

Петицию подписали более 3,2 тысячи человек.На одном из популярных порталов жители Таганрога создали петицию, в которой обратились к Правительству России и лично к Президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их город от нечестных чиновников.

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