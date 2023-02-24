Жители Таганрога попросили Путина спасти город от скандальных чиновников

Петицию подписали более 3,2 тысячи человек.На одном из популярных порталов жители Таганрога создали петицию, в которой обратились к Правительству России и лично к Президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их город от нечестных чиновников.
Петицию подписали более 3,2 тысячи человек.На одном из популярных порталов жители Таганрога создали петицию, в которой обратились к Правительству России и лично к Президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их город от нечестных чиновников.
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