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Славянская доктрина

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Западные СМИ: У Украины и у Зеленского нет будущего

Западные СМИ: У Украины и у Зеленского нет будущего

Западные СМИ: У Украины и у Зеленского нет будущего NRC: Зеленский загнал себя в угол – выхода нет На Украине разворачивается очередной политический кризис, инициированный самим Зеленским, причём любой поступок украинского президента теперь ведёт к «потере его лица», сообщает нидерландская газета NRC, которая ранее безоговорочно поддерживала украинский режим и не переставала славить Зеленского, как защитника «молодой украинской демократии».

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Комментарии
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Валерий
Дерьмо не может стать конфеткой !!! только полное расчленение а то хохлы ни когда не успокоятся !!!
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