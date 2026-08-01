Западные СМИ: У Украины и у Зеленского нет будущего NRC: Зеленский загнал себя в угол – выхода нет На Украине разворачивается очередной политический кризис, инициированный самим Зеленским, причём любой поступок украинского президента теперь ведёт к «потере его лица», сообщает нидерландская газета NRC, которая ранее безоговорочно поддерживала украинский режим и не переставала славить Зеленского, как защитника «молодой украинской демократии».