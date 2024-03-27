Россиян с 1 апреля 2024 года обяжут заменить водительские права: кто попадет под новшества Ирэн ОрлонскаяС с началом апреля 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся безопасности дорожного движения.
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