Россиян с 1 апреля 2024 года обяжут заменить водительские права: кто попадет под новшества Ирэн ОрлонскаяС с началом апреля 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся безопасности дорожного движения.