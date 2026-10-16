Абсолютно вредных для зубов конфет не существует, если человек тщательно следит за гигиеной полости рта, однако некоторые виды сладостей требуют особой осторожности.
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